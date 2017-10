Giuseppe Milici e il Brass: una collaborazione musicale che ha origini assai lontane legate al concerto che affascinò il nostro allora giovanissimo musicista quando, nel 1991, ascoltò Toots Thielemans, maestro assoluto dell’armonica cromatica, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Ignazio Garsia. Giuseppe Milici ritorna al Blue Brass, venerdì 27 ottobre alle ore 21.35 e per l’occasione sarà accompagnato sul palco dello storico Jazz Club nel complesso dello Spasimo da Sebastiano Alioto alla batteria, Fabio Lannino al basso e Antonio Zarcone al piano.

Un nuovo progetto musicale

Il gruppo propone composizioni originali che caratterizzano il nuovo progetto musicale dei quattro musicisti. Giuseppe Milici ha effettuato tournée in USA (il Blue Note di New York), Grecia, Olanda, Svizzera, Marocco, Australia, Inghilterra, Francia, Argentina, Germania, Sud Africa, Swaziland, Polonia e Mozambico. Ha registrato numerosi CD e ha collaborato con artisti di diversa estrazione come Peter Cincotti, Fabio Concato, Gianni Morandi, Toots Thielemans, Gino Paoli, Gigi D’Alessio, Lina Sastri, Antonella Ruggiero, Amii Stewart, David Riondino, Simona Molinari, Dirotta su Cuba, Tullio De Piscopo, Fabrizio Bosso, Philip Catherine, Franco Cerri, Irio De Paola, Laura Fygi, James Newton. Registrazioni a proprio nome includono Beatles Jazz Tribute (presentato alla Settimana della Moda di Parigi) e il Burt Bacharach Jazz Tribute, con Eliot Zigmund, Bill Moring e Mauro Schiavone. Nel 2009 Milici ha suonato come solista dell’Orchestra Sinfonica di Sofia al Teatro La Fenice di Venezia.