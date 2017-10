Movida fuori legge a Palermo, sanzioni ai locali per 41 mila euro. Nei giorni scorsi è stato coordinato dalla Questura di Palermo un servizio di controllo integrato del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale, del disturbo della quiete pubblica e di tutte le altre forme di illeciti che rappresentano la deriva della movida. Teatro dei servizi la Vucciria, da piazza Garraffello alla via Cassari.

Il piano d’intervento ha visto schierati in campo poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, del Commissariato Oreto-Stazione, del Reparto Mobile, militari dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre personale dell’Asp.

Numerosi gli illeciti contestati e sanzionati, anche di natura penale: è il caso di un palermitano, Carlo M. di anni 54, denunciato per inosservanza di un’ordinanza del Tribunale che gli imponeva di non allontanarsi dalla sua abitazione e per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Questi aveva avviato un’attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande priva di ogni tipo di autorizzazione, motivo per cui tutta l’attrezzatura è stata posta sotto sequestro e sono stati contestati diversi illeciti amministrativi.

Nel corso dei servizi sono state controllate sette attività commerciali, ai cui titolari sono state contestate le seguenti violazioni amministrative: quattro per occupazione abusiva di suolo pubblico, tre per installazione abusive di tende da sole, due per mancanza di Scia comunale e sanitaria, una per mancato ampliamento della Scia sanitaria per la somministrazione all’esterno, una per impianto pubblicitario non conforme, tre per mancanza di revisione del registratore di cassa.

Due le attività per la somministrazione di alimenti e bevande poste sotto sequestro amministrativo. Sono state elevate sanzioni per un valore di 41.435 euro.