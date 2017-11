Tirrenia è sponsor della Targa Florio Motociclistica, appuntamento immancabile per gli appassionati delle due ruote, che si svolgerà i prossimi 4 e 5 novembre nel leggendario circuito del Parco delle Madonie.

La manifestazione, organizzata dalla De Petri Adventure, in collaborazione con ACI Palermo e Moto Club Limite 90 Cerda, si suddividerà in: Prova di regolarità e Rassegna moto historic, Moto Gran Premio e Moto “Dakar”. Tirrenia, felice di dare il suo contributo alla buona riuscita dell’evento, garantisce importanti agevolazioni per il trasporto dei mezzi che dalla Penisola raggiungeranno la Sicilia.

Sostegno alle iniziative siciliane

Così facendo, il Gruppo Onorato Armatori conferma il suo totale sostegno a tutte quelle iniziative sportive che contribuiscono a dare lustro e a diffondere le meravigliose immagini della Sicilia in tutto il mondo.

Tirrenia, insieme a Moby, offre il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e di porti, con la possibilità in alta stagione di navigare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi completamente a proprio agio, in un ambiente piacevole con un’atmosfera di rilassata e amichevole.