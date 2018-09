Motor Show Palermo. Passione, adrenalina, spettacolo: rombano i motori al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea, a Palermo. Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 100 mila presenze, ai nastri di partenza la seconda edizione del Conca Motor Show.

Tre giornate da non perdere dedicate agli amanti delle due e delle quattro ruote venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre. Un evento ancora più entusiasmante rispetto all’anno scorso che, in questa seconda edizione, registra diverse novità.

Motor Show Palermo: test drive e prove gratuite per i visitatori

Un’area più grande è dedicata alle piste e ai circuiti. Esibizioni e performance di piloti professionisti arricchiscono il programma assieme a momenti dedicati ai visitatori. A disposizione test drive e prove gratuite per vivere le emozioni dei veri campioni. Ma non solo. In programma, dalla mattina sino a tarda sera, prove di abilità su fuoristrada, motocross, freestyle e rally con decine di moto club provenienti da tutta la Sicilia e oltre 300 esemplari su due e quattro ruote. Da non perdere l’Enduro Show, il I° trofeo Conca D’Oro.

Dai modelli più avanzate agli affascinanti esemplari storici: appassionati ed esperti delsettore possono ammirare, chiedere notizie e informarsi sulle ultime novità. É possibile tornare indietro nel tempo esplorando i modelli storici realizzati da grandi carrozzerie e designer italiani e internazionali in mostra nel villaggio a cielo aperto realizzato per l’occasione.

Da non perdere i modelli che hanno fatto la storia del cinema americano dagli anni ’50 ad oggi, il raduno delle auto storiche con la presenza dell’Automotoclub Storico Italiano (Asi), il secondo meeting Fiat 500 Città di Palermo, moto custom special e custom style Lamborghini, un’affascinante riproduzione della moto cult del film “Mad Max” e modelli di lusso firmati Ferrari.

Anche un contest musicale dedicato alle band

Spazio al divertimento con il modellismo automobilistico dinamico e la pista dei go-kart. Dedicati ai più piccoli i corsi “Primi passi di motocross” e le lezioni di educazione stradale realizzati dai formatori FMI.

A scandire le giornate ci penserà, infine, il contest musicale dedicato alle band, che suoneranno rigorosamente dal vivo, e i casting di Miss Motor Show.

Scopri tutti i dettagli sulla pagina Facebook Conca Sport Show. È un evento Show Time.

