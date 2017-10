A Palazzo Sant’Elia di Palermo arriva la mostra dell’artista Andy Warhol: “Andy Warhol – L’Arte di essere famosi” dal 19 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018.

“La pop art è un modo di amare le cose”

L’arte va consumata, come ogni opera commerciale. E va replicata, all’infinito, mutando i contorni ma non i temi, accendendo e spegnendo i colori. Per uno dei più importanti esponenti della Pop Art come Andy Warhol, ogni icona va masticata, ingoiata, copiata e rigettata, in maniera tale da svuotarla da ogni significato. Ecco quindi The Flowers, Mao, Marilyn Monroe, Mick Jagger, Liza Minnelli, la principessa Diana: soggetti.

180 soggetti, oggetti d’arte e opere uniche

La mostra “Andy Warhol – L’Arte di essere famosi” che si inaugura il 18 ottobre a Palazzo Sant’Elia a Palermo (inaugurazione ad inviti alle 18,30, apertura al pubblico dal 19 ottobre) comprende circa 180 differenti soggetti, tra opere uniche, multipli ed oggetti d’arte, della Rosini Gutman Collection, che abbracciano gran parte dell’intero percorso artistico ed iconografico dell’artista, dal 1957 al 1987. CONFERENZA STAMPA E PREVIEW: martedì 17 ottobre, alle 18,30

Scheda della mostra

“Andy Warhol – L’Arte di essere famosi” Palazzo Sant’Elia Via Maqueda 81 – Palermo

19 ottobre 2017 | 7 gennaio 2018

Preview stampa: 17 ottobre, ore 18,30

Inaugurazione: 18 ottobre, ore 18,30

Orari: martedì | venerdì 9,30 > 18,30

sabato e domenica 10 > 19.

Chiuso lunedì

Organizzazione: Fondazione Sant’Elia, Rosini Gutman Foundation, DGMA – Delilah Gutman Music Arts

Biglietti: € 6 | ridotto: € 5

Ridotto € 3 se con ingresso Le Vie dei Tesori

Catalogo a cura di Gianfranco Rosini, testi di Francesco Gallo e Paolo Balmas, Grafica Venti Caratteruzzi € 18 (in mostra); € 20, nelle librerie della Sicili; € 25 nel resto d’Italia.