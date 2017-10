A partire dal 16 ottobre l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia ospiterà la mostra “Il set del Gattopardo in 300 scatti” realizzata dall’Associazione BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e dal Centro Studi “La Donnafugata del Gattopardo” di Ciminna.

XVII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

La realizzazione della mostra rientra nell’ambito di un’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il cui fine è la valorizzazione e la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Il tema sarà il cinema italiano da cui il titolo dell’evento: “L’italiano al cinema, l’Italiano nel cinema”. E sarà proprio l’esposizione delle 300 fotografie, tratte dal pluripremiato film firmato da Luchino Visconti, a inaugurare la Settimana il 16 ottobre 2017 alle ore 17.30 al Cinema Iluzjon in via Narbutta, 50 a Varsavia.

“Il Gattopardo” a Varsavia

Oltre alla mostra fotografica, il pubblico della capitale polacca potrà godersi la proiezione in lingua originale sottotitolato del film originale. Il capolavoro di Visconti è stato incluso in un elenco di 100 film da salvaguardare e diffondere a livello internazionale in quanto essi rappresentano uno specchio della più alta cultura cinematografica italiana. Dal 17 ottobre al 21 ottobre 2017 la mostra sarà visitabile presso l’Istituto Italiano di Cultura in via Marszałkowska, 72 a Varsavia.

Omaggio a Roman Gutek

Dopo l’inaugurazione della mostra e della presentazione del film, il distributore cinematografico Roman Gutek verrà insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della “Stella d’Italia” per il suo contributo alla diffusione del cinema e della lingua italiana grazie al suo lavoro come organizzatore di eventi cinematografici.