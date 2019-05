Mostra personale di Dragan Spasic. “Dragan Spasic… la ricerca continua” è la mostra personale dell’artista di Banja Luka che sarà inaugurata domenica 12 maggio nella galleria Effetto Arte (via Ariosto, 19). L’evento ideato da Sandro Serradifalco, che lo a curato assieme a Caterina Randazzo, storico e critico d’arte, è promosso da Effetto Arte e Art Now ed ospiterà un totale di 50 opere presentando un iter espositivo descrittivo della pluridecennale ricerca stilistica dell’artista slavo. Ingresso libero.

La mostra proporrà al pubblico un’appassionante lettura del lavoro di questo straordinario artista attraverso il percorso stilistico che da oltre trent’anni lo vede protagonista.

Mostra personale di Dragan Spasic: uno dei più interessanti pittori Serbi

Dragan Spasic è nato a Banja Luka (Bosnia Erzegovina). Storico, scacchista, ebanista, musicologo. Tutte queste passioni le ha sempre messe in pittura. Dragan Spasic è considerato in Serbia uno dei più interessanti pittori del fronte nuovo delle arti. Le opere di Dragan Spasic hanno viaggiato nel mondo, fanno parte di importanti collezioni private e sono state prese in esame da valenti critici d’arte come Vittorio Sgarbi, Paolo Levi, Marco Rebuzzi, etc.

“Le opere di Dragan Spasic – osserva Sandro Serradifalco – sono l’elaborazione di un linguaggio ponderato, però trasformato in una nuova espressività grazie allo studio degli impianti compositivi che si avvalgono della scelta di tecniche del tutto contemporanee. Dalla pirografia all’elaborazione digitale, l’arte di Dragan Spasic è totalmente incentrata sulla continua ricerca. Queste composizioni appaiono permeate di silenzi profondi e di spiritualità autentica, dove è possibile – aggiunge – ritrovare tutto il misticismo e la magia contemplativa di una filosofia di vita e di un’intera civiltà. Sono le corde più intime dell’anima dell’autore che risuonano qui come un appello alla meditazione e a un atteggiamento di ascolto alla ricerca di una dimensione e di una verità trascendenti, indicando un possibile percorso di rinascita per scoprire i veri significati e l’essenza stessa del vivere”, conclude Serradifalco.

Inaugurazione: Domenica 12 Maggio 2019 alle ore 17,30.

Parteciperanno: Caterina Randazzo, storico e critico d’arte, l’editore Sandro Serradifalco.

Sede: Effetto Arte Gallery – via L. Ariosto, 19 – 90144 Palermo (1° Piano)

Per informazioni: effettoartegallery@gmail.com – artnowmedia@gmail.com

Durata: 12-31 Maggio 2019. Orari d’apertura: da lunedì al venerdì 10 alle 13 e dalle 15 alle 18,30. Ingresso libero.