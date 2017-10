PALERMO – Una donna di Partinico (Palermo), 84 anni, mentre dormiva è stata morsa in bocca da un topo.

Blocco della raccolta rifiuti da 12 giorni

Come riporta l’Ansa, la donna vegliata dal dolore, ha visto il grosso ratto ai piedi del letto. L’anziana vive in via Serpotta. Negli ultimi giorni la cittadina è stata in emergenza per il blocco della raccolta di rifiuti, durato 12 giorni; l’attività di ripulitura sta ricominciando lentamente. La donna ha chiamato il figlio che l’ha trasportata in ospedale.

Nel referto i medici dell’ospedale Civico di Partinico hanno scritto “morso di topo sul labbro superiore”. Medicata, le è stata somministrata una cura antibiotica e antitetanica. L’incidente è accaduto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. La donna abita in un appartamento pulito e ordinato. E’ probabile che il topo dalla strada si sia intrufolato nell’appartamento attraverso una finestra.