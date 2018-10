Morettino. Per il secondo anno, Morettino è il caffè ufficiale de Le Vie dei tesori, il festival che da anni accende i riflettori sulla Sicilia e le sue bellezze, e per celebrare Palermo e la sua cultura la torrefazione porterà avanti numerose iniziative durante i weekend della manifestazione.

Visite guidate al Museo del caffè Morettino e alla storica torrefazione palermitana e degustazioni sensoriali all’interno di due “tesori” della Palermo di altri tempi: Palazzo Zingone Trabia e Casa Florio – Palazzina ai Quattro pizzi all’Arenella.

Il museo del caffè Morettino

Anche quest’anno, il Museo del caffè di Morettino entrerà a far parte dell’elenco dei “tesori” da visitare durante l’evento. Si tratta del primo esempio di museo aziendale in Italia, che si trova all’interno della torrefazione Morettino in via Enzo Biagi 3-5 a Palermo.Una vasta collezione privata che raccoglie, in un ampio spazio museale nel cuore dell’azienda, più di mille strumenti per la lavorazione del caffè provenienti da tutte le parti del mondo e risalenti a epoche diverse, dal Seicento ad oggi.

Una collezione di famiglia in cui Angelo prima e Arturo Morettino poi hanno infuso tutta la propria passione, collezionando oggetti di grande valore storico e culturale raccolti in tutto il mondo.

Tra i pezzi museali si trovano, ad esempio, il primo macinino a pietra risalente al Seicento, la preziosa caffettiera-locomotiva di Jean-Baptiste Toselli, di cui esistono solo dieci esemplari al mondo, e i macinacaffè della Prima Guerra Mondiale realizzati dai soldati trasformando i porta munizioni. E poi una collezione vastissima di macinini, tostatrici, caffettiere di ogni forma ed epoca e sistemi di estrazioni del caffè unici al mondo.

Il museo contiene anche l’angolo del barista, con decine di macchine per espresso recuperate nei vecchi bar della Penisola, che segnano la sua storia dall’inizio del Novecento agli anni Sessanta.

Il percorso comprende anche la visita alla torrefazione, per scoprire tutte le fasi della lavorazione del caffè, e una degustazione guidata dei blend e monorigini Morettino preparate in espresso. Le visite, dalla durata di circa due ore e mezza, si svolgeranno il 6 e 7 ottobre e il 13 e 14 ottobre, dalle 10 alle 12.30. L’ingresso è solo su prenotazione sul sito www.leviedeitesori.com.