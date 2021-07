Il consueto report settimana sui contagi della un Sicilia della Fondazione Gimbe fa registrare un preoccupante aumento del 47,6%: il dato si riferisce alla settimana che va dal 7 al 13 luglio.

Il report evidenzia in Sicilia una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi, 78, per 100.000 abitanti.

L’unica buona notizie è che la situazione negli ospedali, come la scorsa settimana, si mantiene stabile e non critica. Restano infatti sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

Sul fronte dei vaccini, la Sicilia si riconferma ancora indietro: la percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 38,9%, a cui aggiungere un ulteriore 15% solo con prima dose.

E l’Isola è penultima, dopo la provincia autonoma di Bolzano. Stessa posizione per quanto riguarda la percentuale di popolazione over 80 con ciclo completo è pari al 77,9% a cui aggiungere un ulteriore 4,9% solo con prima dose. A fare peggio della Sicilia è solo la Calabria (78,2% e 4,4%).

Preoccupa di certo la risalita costante dei contagi. L’Isola, seconda ieri per numero di contagi, negli ultimi giorni è tra le regioni “sorvegiate speciali”, per il rischio di nuove restrizioni.

LEGGI ANCHE

RIESI NUOVA ZONA ROSSA

INIZIATIVA VACCINO AL FESTINO