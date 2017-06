Hanno avuto inizio ieri le operazioni di immissione nel possesso

dell’Amministrazione Comunale delle aree espropriate per realizzare il

prolungamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello.

Nuovo collegamento tra Valdesi e Mondello

L’infrastruttura, progettata dagli uffici dell’Area Tecnica della

Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, consentirà di

garantire il nuovo collegamento tra Valdesi e Mondello, permettendo in

tal modo di giungere alla pedonalizzazione della passeggiata a mare.

L’ampio innesto su via Mondello funzionalizzerà il primo tratto di via

Aiace, la cui realizzazione è prevista dal piano RUIS, il piano

periferie approvato dal CIPE lo scorso 3 marzo.

L’opera sarà consegnata tra 10 mesi

L’opera cofinanziata dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e

dei Trasporti e dal Comune di Palermo sarà realizzata in circa 10

mesi.

Le immissioni in possesso consentiranno di avviare immediatamente le

operazioni di pulizia preliminare del verde incolto e spontaneo,

delimitazione delle aree e movimenti preliminari di terre, compreso

l’apertura su via Mondello.

Queste attività saranno realizzate dal COIME. Proseguono frattanto le

verifiche pre-contrattuali sulla documentazione presentata

dall’impresa aggiudicataria per giungere a breve alla stipula del

contratto d’appalto.