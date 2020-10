Una festa di nozze con oltre 160 invitati. E’ successo a Modica, nonostante le disposizioni che impongono il divieto ad eventi oltre i trenta partecipanti, dove i carabinieri hanno annullato il ricevimento di due novelli sposi e applicato una grossa multa da pagare.

I due compagni siciliani, avevano organizzato tutto in grande anticipo, ma una volta varato il nuovo Decreto del presidente Conte che prevedeva un massimo di 30 persone avrebbero dovuto rinviare tutto o almeno ridurre gli invitati. Ma gli sposi hanno preferito ignorare la regola e sono stati fermati dalle forze dell’ordine intervenute mercoledì sera.

Il titolare della famosa sala ricevimenti ha raccontato l’accaduto: “È andata malissimo, La sposa piangeva, lo sposo ha dimenticato pure la giacca. Non ho nulla contro le forze dell’ordine, che ringrazio, ma vorrei capire cosa si deve fare nel mio caso, avendo già degli eventi prenotati anche per dicembre. Nove matrimoni me li hanno disdetti solo ieri pomeriggio. La gente ha paura. Ho cercato un compromesso con la Questura per salvare almeno quelli che sono già prenotati”.

“Centinaia di migliaia di euro di prodotti deteriorabili saranno gettati. Un danno che si va ad aggiungere ai mancati guadagni registrati nei mesi del lockdown” ha ricordato Federmep, Federmatrimoni ed eventi privati. “Il nostro comparto subisce una sorta di nuovo lockdown che riteniamo incredibile nei termini e ingiustificato perché ‘criminalizza’ in sostanza il mondo degli eventi privati. Stiamo contattando tutte le Associazioni del nostro settore affinché insieme, possiamo opporci a un decreto iniquo e inaccettabile“.

LEGGI ANCHE

BALLOTTAGGI, SI VOTA IN QUATTRO COMUNI: AD AGRIGENTO SFIDA FIRETTO-MICCICHE’