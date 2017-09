Punti di arrivo e partenze per i migranti, i nostri porti conoscono ogni giorno centinaia di tragiche storie familiari. A farne le spese, come sempre, sono i più piccoli. I minorenni, quando giungono non accompagnati sulle nostre coste, sono più deboli di tutti gli altri. A loro supporto psicologico e morale, le istituzioni hanno disegnato la figura del tutor volontario. A Palermo già 54 volontari sono attivi da giugno, ma, nelle prossime settimane e fino al 10 ottobre, saranno aperte nuove selezioni.

La procedura

Il Dirigente dell’Ufficio speciale Immigrazione dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, in accordo con il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ha avviato la procedura per la selezione di tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati (MSNA). Si costituirà quindi un Elenco dei tutori presso i Tribunali per i minorenni di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo. L’avviso è rivolto a cittadini italiani, comunitari, apolidi ed extracomunitari che abbiano adeguata conoscenza della cultura e della lingua italiana in ragione dell’attività di tutorato da svolgere.

I candidati

I candidati dovranno avere più di 25 anni e non avere condanne né procedimenti penali in corso. In fase di valutazione sarà tenuto conto della conoscenza di eventuali lingue straniere, nonché del possesso di titoli o attestati di svolgimento di attività formative connesse. Sono considerati già formati coloro che risultano iscritti alla data

del 7 aprile negli elenchi degli uffici giudiziari. Coloro che supereranno una fase di preselezione, saranno avviati ad un corso di formazione obbligatorio, al termine del quale sarà definitivamente valutata l’iscrizione nell’Elenco.

La data di scadenza per l’invio delle domande di candidatura è fissasta al prossimo 10 ottobre.