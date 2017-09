CATANIA – Si è tenuto oggi, nella sede della prefettura, l’insediamento del Comitato Metropolitano per la sicurezza, a cui ha partecipato il ministro dell’Interno marco Minnitti. Dopo la cerimonia di insediamento, il ministro Minniti ha partecipato ad una giunta straordinaria a Palazzo degli Elefanti insieme al sindaco Enzo Bianco e all’ex presidente del Parlamento europeo Martin Schulz.

Alla seduta hanno partecipato tutti gli assessori, erano presenti il prefetto Silvana Riccio, la segretaria Generale Antonina Liotta, la presidente del Consiglio comunale Francesca Raciti, il capo di Gabinetto Giuseppe Spampinato, i dirigenti del Comune di Catania. Subito dopo incontrando i giornalisti, il sindaco ha dichiarato: “ Nel corso della riunione di Giunta abbiamo voluto dare conto al ministro dell’interno e anche delle autonomie locali, del lavoro che si sta facendo a Catania per rilanciare una città che ha enormi potenzialità dal punto di vista del turismo, delle infrastrutture e della ripresa delle attività economiche. Noi chiediamo una maggiore sicurezza nel nostro territorio, sapendo che molto dipende da noi, dal senso civico dei cittadini, ma abbiamo da parte dello Stato la massima attenzione. Porgo il ringraziamento più sincero da parte della città di Catania anche sul versante della migrazione perchè questa è una città in prima linea in questo campo, e soltanto oggi respiriamo più serenamente”.

Il ministro dell’Interno Marco Minnitti ha posto l’accento sulla necessità di non abbassare la guardia contro la criminalità. “Qui sono state fatte delle azioni molto importanti, anche in applicazione del decreto che è oggi divenuto legge nazionale, sul terreno delle prevenzione, della lotta a particolari reati, al tema della prostituzione e dei parcheggiatori abusivi, iniziative da parte del Comune che sono state coordinate con le attività della Polizia nazionale e locale e della Magistratura. Da parte mia – ha detto Minnitti – ho garantito il massimo di cooperazione sull’obiettivo, condiviso dall’Amministrazione, che è quello di spendere presto e bene questi soldi con opere immediatamente canterizzate, alcune già lo sono, altre lo dovranno essere. Le opere saranno completate nei tempi che ci siamo dati”.

“L’altra questione ha concluso il ministro – è che siano realizzate bene, senza che tali importi vadano a stuzzicare l’attenzione della criminalità organizzata. I soldi che qui oggi sono stati censiti dovranno andare a vantaggio delle popolazione di Catania. Un impegno preciso che il Ministero dell’Interno condivide con il Comune, mettendo a disposizione del Comune tutte le strutture possibili per garantire trasparenza ed efficienza della spesa. Alla fine della visita al Comune il Ministro Minniti si è brevemente intrattenuto con i parenti dell’ispettore Luigi Licari per conoscere le sue condizioni e esprimere la sua vicinanza alla famiglia”.