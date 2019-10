Ministri Provenzano e De Micheli. Sarà presentata lunedì 14 ottobre, alle ore 10, nei locali dell’Istituto “Ernesto Ascione”, di via Centuripe, a Borgo Nuovo, “Milleperiferie: la rete per la riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie”. Riparte dal quartiere palermitano, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Comune di Palermo e dell’ANCI Nazionale, il progetto ideato e diretto da I World e promosso da ANCI Sicilia, che si propone di mettere in rete Enti pubblici e soggetti privati per condividere idee e iniziative di riqualificazione delle periferie secondo una visione condivisa.

Ministri Provenzano e De Micheli lunedì a Palermo per incontrare Orlando e Musumeci

Il tutto partendo dai 120 progetti finanziati dallo Stato con il “Bando periferie”: oltre 2.100 interventi in 445 Comuni italiani, con una previsione di investimenti superiori ai 2 mld di Euro.

Obiettivo di “Milleperiferie” è quello di costruire una piattaforma di interconnessione di questi progetti, strutturare un unico, grande programma nazionale per la riqualificazione, anziché tanti progetti sconnessi tra loro e privi di una visione di sistema. Un network che consentirà l’attivazione di scambi di esperienze, pianificazioni comuni, relazioni tra comunità e operatori delle aree periferiche, analisi di best practice, azioni di comunicazione congiunta e tanto altro, per arrivare alla strutturazione di un “Osservatorio delle Periferie”.

Saranno presenti, oltre a Leoluca Orlando, in qualità di Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Palermo e Presidente di ANCI Sicilia,

– Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud

– Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

– Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana

– Giancarlo Cancelleri, Vice Ministro delle Infrastrutture

– Antonio De Caro, Sindaco di Bari, Presidente di ANCI Nazionale

Gli interventi in programma

Interverranno: Alessandro Ficile, presidente So.Svi.Ma S.p.A – Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie, capofila progetto I ART; Lucio Tambuzzo, direttore generale I WORLD e della rete Milleperiferie, Veronica Nicotra, segretario generale Anci, Marco Sangiorgio, direttore generale CDP Investimenti SGR, Gaela Bernini, Segretario Generale Fondazione Bracco. Modera: Nino Amadore, il Sole 24 Ore.

A seguire gli interventi dei sindaci beneficiari del “bando periferie”: Giorgio Angius, Vicesindaco della Città di Cagliari, Federico Borgna, sindaco di Cuneo, Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, Romano Carancini, Sindaco della Città di Macerata, Arianna Censi, vicesindaco città Metropolitana di Milano, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, Augusto Ressa, assessore all’Urbanistica città di Taranto, Valter Cavallaro, RUP Progetto Città di Torino, Calogero Firetto, sindaco di Agrigento, Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, Salvatore Pogliese, sindaco di Catania, Maurizio Dipietro, sindaco di Enna, Rita Gentile, assessore al Patrimonio città di Siracusa. Modera l’arch. Francesco Miceli, presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo.