M’illumino di meno. La Regione Siciliana aderisce alla campagna “M’illumino di meno”, l’iniziativa ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per sensibilizzare i cittadini a un tema importante quale il risparmio energetico.

Per tre minuti, a partire dalle ore 20, anche le luci di Palazzo d’Orleans, sede del governo siciliano e degli assessorati si spegneranno. Aderiscono al progetto anche musei e aree archeologiche dell’Isola: il Teatro Antico e l’Anfiteatro romano di Catania, così come il Teatro e il Tempio di Segesta, il Museo interdisciplinare di Messina, Palazzo Riso a Palermo, il Paolo Orsi di Siracusa, il Parco archeologico di Naxos.

Anche l’assessorato regionale alla Salute ha invitato le Asp territoriali ad aderire all’iniziativa nei limiti derivanti dalla natura e dalle funzioni esercitate dalle Aziende del servizio sanitario regionale.

Lo spegnimento per 3 minuti delle luci di abitazioni, uffici, aziende pubbliche e private, comporterebbe, nella sola Sicilia, un risparmio di circa 12,3 megawattora di energia elettrica. In termini di benefici ambientali significherebbe risparmiare, ed evitare di bruciare, l’equivalente di circa 2,3 tonnellate di petrolio ed evitare di immettere nell’atmosfera circa 5,7 tonnellate di anidride carbonica: praticamente il consumo di una raffineria per un anno o quello di sessanta aerei in volo.

M’illumino di meno, tutti possono partecipare

di black out volontario nelle case, negli uffici, nelle aziende pubbliche e private di tutta l’Isola il prossimo primo marzo, giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. E chiunque, da subito, potrà mettere un ideale “like” per dire “io ci sarò”, compilando un form, gestito da gmail attraverso Google, e raggiungibile direttamente all’indirizzo ( di pubblica utilità. Tre minutiblack out volontario nelle case, negli uffici, nelle aziende pubbliche e privatetutta l’Isola il prossimo primo marzo, giornata dedicata al risparmio energetico e agli stilivita sostenibili. E chiunque, da subito, potrà mettere un ideale “like” per dire “io ci sarò”, compilando un form, gestito da gmail attraverso Google, e raggiungibile direttamente all’indirizzo ( https://goo.gl/forms/ 95Az56elRPVQvioO2 ) o attraverso la pagina web istituzionale dell’assessorato dell’Energia e dei servizipubblica utilità.

«Sensibilizzare la gente su temi così importanti, strettamente legati alla qualità della vita – afferma il governatore siciliano Nello Musumeci – è un dovere per ogni buona amministrazione. In questa occasione, la possibilità che offriamo a chiunque di condividere pubblicamente l’apprezzamento per un gesto simbolico, ma ricco di significato, potrà rappresentare uno stimolo in più e contribuire a diffondere ulteriormente la cultura del rispetto verso l’ambiente»

Negli uffici di Amg energia spenti tutti i dispositivi non necessari

Anche durante negli edifici della sede principale di Amg Energia spa di via Tiro a Segno e della sede distaccata di corso dei Mille nell’orario di lavoro, si spegneranno le luci e i dispositivi collegati alla rete elettrica, non indispensabili per svolgere le attività.

L’amministratore unico della società, Mario Butera, ha inviato un messaggio ed un invito a tutti i dipendenti: spegnere le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili per le attività lavorative per un’ora o anche soltanto per qualche minuto per dare un contributo alla manifestazione il cui focus è la tutela del pianeta e delle sue risorse con le buone pratiche, il risparmio energetico e la lotta gli sprechi.