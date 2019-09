MILANO (ITALPRESS) – In 1000 si sono dati appuntamento a Milano ai nastri di partenza di Stravinci!, la caccia al tesoro organizzata da Assolombarda, in partnership con Radio Italia e il sostegno di Umana e Intesa Sanpaolo, che ha preso il via questa sera da Palazzo Gio Ponti, sede dell’Associazione.

StraVinci! rientra tra le iniziative di “Genio e Impresa”, il progetto che Assolombarda, in collaborazione con Regione Lombardia e il Consiglio regionale della Lombardia, ha dedicato a Leonardo da Vinci.

StraVinci! interessera’ fino a 150 tappe della citta’, tra luoghi di impresa, luoghi di cultura e luoghi legati al genio di Leonardo.

“La partecipazione di giovani e giovanissimi ci regala molta soddisfazione rappresenta il successo di questa manifestazione, perche’ significa che anche le nuove generazioni sono desiderose di scoprire lati e storie di Milano ai piu’ poco conosciuti, se non del tutto ignoti – dichiara il Direttore Generale di Assolombarda Alessandro Scarabelli – infatti StraVinci! vuole essere un modo di far conoscere una citta’ moderna come Milano, votata all’innovazione, anche sotto un aspetto storico ed imprenditoriale”.

(ITALPRESS).

cam/pc/red

13-Set-19 20:04