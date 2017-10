EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, concretizza l’impegno su Catania Fontanarossa, offrendo un ulteriore incremento della mobilità tra il Nord e il Sud del Paese attraverso una nuova programmazione concepita per dare la possibilità ai passeggeri di viaggiare comodamente in giornata.

Potenziati i collegamenti tra Catania Fontanarossa e Milano Malpensa: in particolare, a partire da oggi – con 5 frequenze giornaliere – gli orari sono costruiti in modo tale da offrire più opzioni per viaggiare in giornata: da Catania due voli la mattina – di cui uno alle ore 7:00 – due alla sera e un volo a metà giornata. easyJet risponde così alle esigenze dei viaggiatori d’affari di Catania ampliando le opportunità di mobilità.

13 collegamenti nazionali e internazionali

EasyJet è la compagnia che investe maggiormente su Catania in termini di connettività verso l’Europa, operando su 13 collegamenti tra nazionali e internazionali e collegando Fontanarossa con 5 paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Olanda) oltre all’Italia.

“Sin dall’inizio della sua attività nel 2007 easyJet ha creduto nelle potenzialità dello scalo, continuando a investire in un percorso di crescita forte e costante collegando Catania sia con città europee sia italiane” – ha commentato Frances Ouseley, Direttore di easyJet per l’Italia. “Catania è per noi sinonimo di turismo, ma anche di viaggi d’affari. Nel 2017 l’investimento su Fontanarossa ha visto un incremento del 18% da parte della compagnia, che ora si concretizza ulteriormente con il servizio multigiornaliero tra Fontanarossa e Malpensa pensato per agevolare i viaggi d’affari e supportare lo sviluppo dell’economia. È al segmento business infatti a cui dedichiamo i vantaggi di poter scegliere cinque voli al giorno tra Catania e Milano, con orari comodi per volare in modo smart in giornata”.

“Catania e Milano Malpensa più vicine grazie a easyJet – commentano Daniela Baglieri e Nico Torrisi, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di SAC, società di gestione dello scalo etneo – che ottimizza gli orari e potenzia le rotte fra la Sicilia e il grande hub del nord Italia. Una grande opportunità per chi viaggia per motivi di lavoro o di studio che potrà contare su un volo al mattino presto e, volendo, un rientro in giornata. Prosegue con soluzioni “ad hoc” per i siciliani la prestigiosa partnership fra SAC e easyJet che, oltre a offrire rotte internazionali strategiche per il turismo e quindi lo sviluppo del territorio, intensifica i collegamenti nord/sud con un servizio eccellente e costi contenuti”.