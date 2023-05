MILANO (ITALPRESS) – L’Università di Milano-Bicocca ha conferito questa mattina la laurea honoris causa in Materials Science a Bernard Lucas Feringa, premio Nobel per la chimica nel 2016 per il suo lavoro riguardante le macchine molecolari. Il titolo è stato assegnato su proposta del dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Ateneo “per i suoi contributi determinanti nella costruzione di motori e macchine molecolari sulla base di profonde conoscenze di stereochimica e dei principi delle nanotecnologie”, si legge nella motivazione. Il professor Feringa “ha realizzato per la prima volta motori molecolari unidirezionali azionati dalla luce che consentono di trasformare l’energia luminosa in lavoro meccanico e ha creato materiali dinamici fotoattivi contenenti organizzazioni molecolari complesse allo stato solido. Le sue ricerche offrono straordinarie prospettive nell’ambito della Scienza dei Materiali per implementare funzioni ed applicazioni finora inaccessibili”.

La cerimonia si è tenuta nell’Aula magna dell’Ateneo alla presenza della rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, della direttrice del Dipartimento di Scienza dei materiali, Anna Vedda e della professoressa Angiolina Comotti, presidente del corso di laurea in Materials Science, che da diversi anni collabora con il Premio Nobel, professor Feringa.

“Bernard Lucas Feringa è uno scienziato che ha sempre creduto nella forza dell’innovazione nella scienza e al lavoro insieme ai giovani talenti – ha dichiarato la rettrice Iannantuoni -. Per l’Università di Milano-Bicocca è quindi un onore conferirgli questo riconoscimento per la sua attività di ricerca, condotta nel segno della creazione del futuro in modo sostenibile e circolare”.

“Il conferimento della laurea honoris causa in Materials Science al professor Feringa – ha sottolineato la professoressa Comotti – corona l’impegno profuso dal prof. Feringa per organizzare le macchine molecolari artificiali in materiali solidi che traducono i moti molecolari in un lavoro su scala umana, mettendo in evidenza il ruolo chiave della scienza e delle nanotecnologie dei materiali”.

“La collaborazione con il professor Feringa – ha aggiunto Comotti – è centrata in particolare sullo sviluppo di materiali intelligenti in grado di controllare a comando la cattura di gas per l’ambiente e l’energia quali l’anidride carbonica”.

Feringa ha tenuto la lectio magistralis dal titolo “The Art of Building Small, from molecular switches to motors”, davanti a studenti e docenti di Milano-Bicocca.

“Sono molto grato all’Università degli studi di Milano-Bicocca per avermi conferito la laurea honoris causa in Scienza dei Materiali – ha commentato Feringa – Attendo con impazienza di proseguire e rafforzare la collaborazione scientifica con i ricercatori del Dipartimento di Scienza dei Materiali”.



