BERGAMO (ITALPRESS) – Il Milan di Pioli chiude l’anno nel peggiore dei modi. Al Gewiss Stadium l’Atalanta reagisce dopo la sconfitta contro il Bologna e umilia i rossoneri col risultato di 5-0 che allontana i rossoneri anche dal sesto posto occupato dal Cagliari.

Che non sarebbe stata una giornata positiva per i rossoneri, si e’ intuito dopo appena dieci minuti quando Gomez si e’ fatto beffe di Conti, Musacchio e Kessie’ prima di fulminare Donnarumma con un destro letale. Nella ripresa, allo scoccare dell’ora di gioco, l’Atalanta dilaga: prima con l’ex Pasalic bravo a deviare in rete una conclusione di Gosens e poi con Ilicic, autore di un destro imparabile dopo un dribbing su Calabria. Al 72′ Ilicic firma il poker con un mancino da fuori area che si infila all’incrocio dei pali opposto prima del 5-0 siglato dal neo entrato Muriel bravo a sfruttare un’indecisione di Musacchio e Donnarumma.

(ITALPRESS).

spf/fsc/red

22-Dic-19 14:34