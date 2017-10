Circa 600 migranti sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa.

Lo sbarco nella notte

Ieri sera intorno alle 22 sono sbarcati a Lampedusa 170 tunisini. I migranti sono stati condotti nell’Isola da una motovedetta della Guardia costiera. Nel pomeriggio ne erano arrivati altri 78. Negli ultimi 3 giorni sono 519 i magrebini che sono sbarcati sull’Isola. Il centro di accoglienza di Lampedusa al momento ospita più di 600 migranti.

Solo pochi giorni fa uno scafista tunisino era stato arrestato nel mare di Lampedusa. La Guardia di Finanza nella notte fra il 2 ed il 3 ottobre lo aveva fermato, in flagranza di reato per aver favorito l’ingresso in territorio nazionale di 22 persone di nazionalità tunisina, fra cui 4 minori.

L’operazione, svolta proprio mentre in Lampedusa erano in corso i preparativi per onorare la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, in ricordo dei 366 migranti che persero la vita nel naufragio del 3 ottobre 2013, è stata diretta dall’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha disposto l’immediata traduzione in carcere dello “scafista” arrestato.