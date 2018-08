MIDE in Sicily 2018. La Società Tonnara dell’Orsa s.r.l dal 05 al 23 agosto 2018, in collaborazione con l’Associazione MIDE e il Comune di Cinisi, propone all’interno della Tonnara un’importante rassegna culturale dal nome “MIDE in Sicily 2018”: un omaggio alla Sicilia, al suo mare, alla sua luce, ai suoi odori, ai suoi sapori, alle sue voci.

MIDE in Sicily 2018: la Tonnara diventa centro culturale di intrattenimento e spettacolo

Dopo anni di abbandono la Tonnara mantiene la promessa di diventare un centro culturale, di intrattenimento e spettacolo per il territorio. Per l’occasione il baglio si animerà di venditori di pesce, di carne, di calia e simenza … ricrean- do e rievocando il borgo marinaro di un tempo. All’interno di questa suggestiva cornice, la Ras- segna “MIDE in Sicily”, curata da Giovanni Libeccio, darà spazio ad artisti siciliani ed internazio- nali molto noti e apprezzati nel panorama teatrale nazionale. Salvo Piparo, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, John Peter Sloan e Fabrizio Ferracane sono solo alcuni degli artisti che hanno sposato il progetto e che allieteranno le serate di agosto in Tonnara.

Durante tutto il periodo della rassegna, saranno allestite una esposizione permanente di prodotti innovativi, una mostra fotografica e di sculture di sale. Tutti gli eventi saranno ad INGRESSO GRATUITO e sarà possibile accedere alla Tonnara già dalle ore 19.00 per vivere la suggestiva atmosfera del borgo, assaporare le delizie locali e sorseggiare un calice di vino al tramonto. Calendario eventi