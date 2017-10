Terremoto politico nel centrodestra. Quando manca solo un giorno alla presentazione delle liste Gianfranco Miccichè attacca Nello Musumeci.

L’attacco di Miccichè

Attraverso un comunicato stampa, dai toni forti, il numero uno di Forza Italia in Sicilia arriva a mettere in discussione l’alleanza con Musumeci. “Stanno uscendo notizie sul listino di Musumeci. Se fossero vere verrebbero meno le ragioni di un’alleanza costruita con grandi sacrifici di tutti, un’alleanza costruita per il bene di tutto il centrodestra e della nostra Sicilia”. Una dichiarazione che arriva come una doccia fredda per il candidato alla regione del centrodestra.

Un comunicato, arrivato nella tarda serata di ieri, che sembra essere un avvertimento pubblico all’ex presidente della Commissione Antimafia. Un assist agli avversari politici, che in questi giorni hanno attaccato Musumeci, per la presenza di candidature “discutibili”, sul profilo della legalità, tra le fila del centrodestra.

La replica di Musumeci

La replica al commissario di Forza Italia arriva dopo minuti. «Se, invece di diramare comunicati, il commissario di Forza Italia Miccichè mi avesse telefonato, – commenta Nello Musumeci – avrebbe saputo che le notizie uscite in queste ore sul listino non sono fondate e, perciò, frutto di interessate indiscrezioni. Noto che resistere alla tentazione di stare sulla stampa diventa difficile per tanti, anche nel centrodestra. Le ragioni di una alleanza non possono essere legate al listino che, piaccia o no, resta nella responsabilità del candidato presidente».