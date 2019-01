Miccichè contro Salvini. “A questo signore hanno detto di far scendere i bambini dalla nave Sea Watch e ha risposto di no. Salvini è peggio di Hitler. Quando dice «prima gli italiani» mi fa impazzire, perché Hitler diceva prima gli ariani, uguale”.

Così il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, a Mazzara del Vallo, per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Forza Italia, in merito alla decisione del ministro dell’Interno Matteo Salvini di non far sbarcare anche soli i minori dalla nave.

“Questa storia dell’immigrazione non può finire così – ha detto -. E’ pericolosissimo che Salvini vieti ai bambini di sbarcare: ma che uomo sei? Forza Italia si può alleare con la Lega, ma in Sicilia sull’immigrazione dobbiamo essere noi a dire ciò che dobbiamo fare. Non cediamo all’odio collettivo. Non si può avere nella propria proposta politica l’eliminazione dell’altro perché ha il colore della pelle diverso – ha aggiunto il presidente -. Siamo tutti scuri in faccia e non mi sembra che Salvini sia un ariano”.

“Siamo antropologicamente diversi dalla Lega – ha sottolineato -. In Sicilia siamo 5 milioni, altri 5 milioni di siciliani sono nel resto d’Italia e altri 50 milioni nel mondo. Siamo noi gli emigranti. È assurdo che ci vengono a chiedere se siamo favorevoli o no ai migranti. Ciascuno di noi ha un parente che è stato costretto a lasciare la Sicilia per mancanza di lavoro”.

Alla manifestazione era presenti, oltre al padrone di casa Toni Scilla, gli assessori Bernardette Grasso, Gaetano Armao, Edy Bandiera e Mimmo Turano, i parlamentari nazionali Francesco Scoma, Gabriella Giammanco, Urania Papatheu e Renato Schifani, oltre alla capogruppo dell’Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto.

Miccichè contro Salvini, la risposta delle Lega

La risposta delle Lega è affidata alla deputata della Lega Barbara Saltamartini, presidente della Commissione Attività Produttive.

“L’ignobile paragone espresso oggi dal commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciche’, nei confronti del Ministro Matteo Salvini e’ a dir poco vergognoso oltre che assolutamente paradossale. Verrebbe da pensare che FI, per il tramite di questo signore, non voglia sostenere la sacrosanta battaglia che il Ministro dell’Interno Salvini ha messo in atto per combattere l’immigrazione clandestina.

Dopo anni di governi della sinistra con la loro fallimentare politica di accoglienza, oggi Salvini difende non solo i confini del nostro Paese ma contrasta i traffici di scafisti criminali, trafficanti di esseri umani e Ong che, casualmente, si trovano sempre nelle stesse acque dove avvengono le illecite attivita’ di questi criminali.

Come Lega attendiamo una decisa presa di distanza dei vertici di FI e di quanti ritengano calunnioso ed intollerabile tale confronto rivolto al Ministro dell’Interno”.

“Condivido le parole del presidente del Parlamento europeo e vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha aggiunto Miccichè – che pur rivendicando la linea della fermezza contro l’immigrazione illegale, ha rilevato che questa va sempre ‘coniugata con la solidarietà umana’”.