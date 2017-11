Fabrizio Micari, candidato Presidente della Regione del centrosinistra, chiuderà la campagna elettorale con una traversata in traghetto sullo Stretto di Messina. Un viaggio di andata e ritorno con giovani e imprenditori siciliani. Partenza, domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 14:20, dal porto di Messina con gli imprenditori che chiedono alla politica di collegarli all’Italia e all’Europa; rientro alle ore 15:20 con i ragazzi che vivono e lavorano in Italia e che da Villa San Giovanni torneranno in Sicilia. “Una Regione con le carte in regola, che guarda ai giovani e alle imprese, che costruisca una Sicilia moderna, semplice, efficiente, trasparente e che abbia una sola missione: lo sviluppo e il lavoro. Il mio progetto è il Futuro, è la Sicilia 2030, un’Isola che diventi Ponte tra Mediterraneo ed Europa”.

L’incontro con i giornalisti

Sul traghetto il candidato presidente della Regione del centrosinistra, Fabrizio Micari incontrerà i giornalisti. Con lui Matteo Richetti, portavoce nazionale del Partito Democratico. L’appuntamento per la stampa è alle 14 agli imbarchi del porto di Messina. Da Palermo sarà attivo un servizio navetta per i giornalisti con partenza da Piazza Politeama alle ore 11, il rientro è previsto alle 18.

Un fiore per Don Pino

Alle 18.30 Fabrizio Micari, Matteo Richetti, Maurizio Martina, ministro per le Politiche agricole, e tutti i leader della coalizione in Sicilia si recheranno a Brancaccio nella casa museo Don Pino Puglisi dov’è previsto un momento di raccoglimento nella piazza Anita Garibaldi dove fu ucciso il parroco antimafia. “Ho iniziato questa mia sfida gentile – sottolinea Micari – deponendo un fiore per Don Pino. Ritorno qui non per chiudere la campagna elettorale, ma per aprire da qui una nuova stagione”.