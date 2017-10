Continuano i giochi di gruppo e le sfide a colpi di musica a “Mezzogiorno in famiglia“, il programma di Rai2 condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, in onda il sabato e la domenica a partire dalle 11.00.

Costantino Vitagliano al fianco del team siciliano

Sabato 7 ottobre e domenica 8, le due squadre che si sfideranno nella conquista del “Gonfalone d’oro” saranno Giardini-Naxos (Me), che prosegue la gara per il terzo weekend consecutivo, e Conversano (Ba). Al fianco del team siciliano, Costantino Vitagliano, mentre Valentina Pace sarà la madrina dei concorrenti pugliesi.

Dalle piazze principali dei due comuni Elena Ballerini e Claudia Andreatti ne racconteranno tradizioni e bellezze, mentre in studio gli spazi musicali saranno affidati al Maestro Gianni Mazza e le DJ Jas e Jay. Domenica Paolo Fox tornerà con la classifica dell’oroscopo.

Non mancheranno i giochi telefonici per i telespettatori, che potranno così aggiudicarsi premi in gettoni d’oro, oltre ad interagire col televoto sulle prove musicali. Per partecipare, dovranno prenotarsi all’inizio della puntata chiamando il numero telefonico 894.433.

Le amministrazioni interessate a partecipare a “Mezzogiorno in famiglia”, possono scrivere a mezzogiornoinfamiglia@rai.it o telefonare al n. 06 3724680. Premio di fine stagione per il comune vincitore sarà anche per questa edizione uno scuolabus giallo fiammante.