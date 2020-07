_

Meteo weekend Sicilia. Nuvolosità irregolare nella giornata di sabato, sia nelle ore diurne sia poi in serata, ma sempre con assenza di fenomeni. Condizioni di tempo stabile attese per la mattinata di domenica con sole prevalente su tutta l’isola; locali piogge attese al pomeriggio sui rilievi interni e sul Messinese; fenomeni in esaurimento in serata

Al Nord. Tempo inizialmente instabile sull’Emilia-Romagna con acquazzoni o temporalisparsi, più asciutto altrove con molte nubi. Migliora dal pomeriggio e inserata salvo possibilità di brevi rovesci sui rilievi di Veneto e Friuli.

Al Centro. Maltempo diffuso ad inizio giornata con temporali anche intensi, brevepausa a seguire ma con fenomeni di nuovo in intensificazione al pomeriggiospecie su Lazio e Abruzzo. Migliora in serata.

Al Sud e sulle Isole. Prima parte di giornata con ampie schiarite, peggioramento in arrivo alpomeriggio e nelle ore serali con temporali anche intensi su Puglia, Basilicata e Calabria.

Più asciutto sulle isole Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo al Centro-Sud.

www.centrometeoitaliano.it