Meteo weekend Sicilia. Tempo in prevalenza stabile nel corso del fine settimana, nuvolosità compatta nel pomeriggio di sabato, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli generalmente poco nuvolosi domenica su gran parte del territorio sempre con tempo asciutto.

Perturbazione in arrivo al Nord Italia con maltempo intenso ad iniziare soprattutto dal pomeriggio. Sono attesi poi acquazzoni e temporali localmente a carattere di nubifragio sia in serata che in nottata su tutte le regioni.

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al Centro, mentre al pomeriggio sono attese le prime piogge specie sulle zone interne. Maltempo dalla serata con acquazzoni e temporali in estensione da Toscana e Umbria a Lazio e Marche nella notte.

Tempo asciutto sulle regioni meridionali, con sole prevalente al mattino specie sui settori Peninsulari e qualche nube in più invece al pomeriggio. Cieli irregolarmente nuvolosi dalla serata con locali piogge nella notte su Sardegna e Campania.

