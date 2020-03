Meteo weekend Sicilia. Tempo instabile nelle ore diurne di sabato con piogge e temporali anche intensi sulle aree centro settentrionali, neve oltre i 1300 metri sui rilievi. Fenomeni anche temporaleschi in serata lungo le aree settentrionali. Instabilità diffusa anche domenica con piogge e temporali diffusi su gran parte dell’isola, quota neve a 1400 metri; tempo instabile anche in serata con quota neve in calo a 1300 metri.

Residua instabilità sull’Emilia-Romagna con neve in Appennino oltre gli 800-1000 metri e piogge sui settori costieri, bel tempo altrove con nubi a tratti più compatte al primo mattino solo al Nord Est.

In serata cieli sereni ovunque.

Molte nubi sulle regioni adriatiche e nevicate sparse sull’Appennino oltre i 1000-1200 metri in calo fin verso gli 8 900 nella nottata. Più asciutto sui settori tirrenici salvo locali o deboli piogge.

Condizioni di maltempo diffuso sui settori peninsulari con piogge a tratti intense su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria tirrenica. Maggiore variabilità sulle Isole maggiori con possibili acquazzoni alternati a pause più asciutte.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in rialzo al Nord.

Www.centrometeoitaliano.it

