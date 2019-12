Meteo weekend Immacolata Sicilia. Fine settimana all’insegna del bel tempo con sole prevalente nella giornata di sabato e anche nella giornata di domenica; sereno o al più poco nuvoloso nelle ore serali. Locali acquazzoni nella notte di domenica sulla costa nord orientale.

Meteo weekend immacolata Sicilia, tempo stabile al Nord e al Sud Italia mentre piogge attese nelle regioni centrali

Condizioni di generale stabilità al Nord Italia, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento specie sulla Liguria e sulle coste adriatiche. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata con qualche nube solo in Appennino.

Tempo instabile al Centro specie al mattino, con locali piogge e acquazzoni tra Toscana e Lazio in rapido esaurimento dal pomeriggio. Asciutto in serata e in nottata su tutti i settori ma con molte nubi sparse alternate solo a qualche schiarita.

Giornata caratterizzata dal tempo stabile sulle regioni meridionali, con solo qualche acquazzone al mattino tra Campania e Calabria. I cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutti i settori.

Temperature stazionarie o in aumento al Centro Nord, in lieve diminuzione al Sud.

