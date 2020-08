_

Meteo weekend 8-9 agosto Sicilia. Locali piogge o temporali nelle ore diurne di sabato sui settori nord orientali, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno. Isolati fenomeni temporaleschi domenica pomeriggio sui rilievi interni, altrove il tempo sarà asciutto con sole prevalente alternato a qualche nube sparsa.

Meteo weekend 8-9 agosto Sicilia, temperature in generale aumento

Tempo prevalentemente stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con qualche innocua nube in transito al mattino su Lombardia, Emilia occidentale e Liguria. Possibilità di deboli acquazzoni sui rilievi alpini centro-orientali.

Inizio di giornata con ampie schiarite ovunque, nubi in aumento al pomeriggio tra Lazio e Abruzzo con possibilità di isolati temporali in estensione al litorale pontino. Migliora in serata.

Acquazzoni al mattino sulla Sicilia nord orientale, aumento dell’instabilità al pomeriggio su Basilicata, Puglia e Calabria con acquazzoni e temporali sparsi. Fenomeni più radi su Campania e settori siciliani meridionali.

Temperature attese in generale aumento specie al centro-nord.