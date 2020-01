Meteo week end Sicilia. Tempo stabile nella giornata di sabato con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa sia nelle ore diurne sia poi in serata, ma sempre senza fenomeni. Locali piogge nella giornata di domenica sulle zone sud orientali, tempo asciutto sui restanti settori; precipitazioni anche nella serata solo sulle zone meridionali, neve sui rilievi fino a 1400 metri di quota.

Tempo stabile al Nord Italia grazie all’anticiclone con cieli sereni o poco nuvolosi sia la mattino che al pomeriggio. Possibilità di nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana specie di notte e al mattino.

Locali addensamenti sulla Toscana al mattino ma con tempo asciutto, ampie schiarite sulle restanti regioni centrali. Tempo stabile anche nel pomeriggio ed in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nuvolosità irregolare in transito al Sud per gran parte della giornata ma con tempo asciutto, salvo locali piogge su Molise, Puglia settentrionale e Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo specie al Centro-Sud.

