Meteo week end Sicilia. Piogge sparse nella giornata di sabato dapprima sulla costa settentrionale e poi sui settori orientali, asciutto altrove; fenomeni diffusi in serata con neve sui rilievi fino a quote basse. Precipitazioni nella giornata di domenica sulla costa settentrionale, fenomeni in espansione in serata con neve sui settori centrali fino a 700 metri di quota.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni settentrionali, con ampi spazi di sereno specie sui settori centro occidentali. Qualche nube in più su Friuli, Veneto ed Emilia Romagna con possibili acquazzoni sulle coste adriatiche ma in rapido esaurimento.

Tempo instabile al Centro specie sulle zone adriatiche, con acquazzoni e locali temporali ma anche neve in Appennino in calo fino a 300-400 metri. Più asciutto sul versante tirrenico con sole prevalente nelle ore diurne e ampi spazi di sereno in quelle serali.

Condizioni di maltempo invernale al Sud Italia, con piogge e acquazzoni anche intensi accompagnati da nevicate sulle zone interne dapprima sui 700 metri in calo fino a 300-400 metri dal pomeriggio. Più asciutto solo in Sardegna.

Temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

