Meteo week end Sicilia. Week end all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno sia sabato che domenica; possibili innocui addensamenti domenica sui settori occidentali, ma sempre senza fenomeni di rilievo. Tempo asciutto anche nel corso delle ore serali.

Instabilità pomeridiana al Nord Italia, con acquazzoni e temporali a partire dalle Alpi. In serata e in nottata i fenomeni potranno raggiungere anche le pianure e localmente le coste, con precipitazioni a tratti intense specie sui settori orientali.

Tempo stabile e generalmente soleggiato al mattino sulle regioni centrali, mentre al pomeriggio la nuvolosità è attesa in aumento specie sulle zone interne ma senza fenomeni. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata sia sul versante tirrenico che su quello adriatico.



Possibili acquazzoni e temporali pomeridiani al Sud, con i fenomeni che si concentreranno soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria prima di esaurirsi in serata. Tempo asciutto sulle altre regioni con ampi spazi di sereno e qualche nube sparsa.

