Meteo week end in Sicilia. Tempo prevalentemente stabile nella prima parte del fine settimana con sole prevalente su tutto il territorio sia nella giornata di sabato sia poi domenica mattina; aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane specie sui settori centro settentrionali, locali piogge usi rilievi centrali. Tempo asciutto in serata, piogge nella notte sulle aree centrali e settentrionali.

Locali precipitazioni fin dal mattino al Nord, specie sulla costa adriatica, mentre al pomeriggio e in serata non si escludono locali acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi orientali. In nottata cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto.

Meteo week end in Sicilia: acquazzoni e temporali specie sui settori Peninsulari

Maltempo sulle regioni centrali con acquazzoni e temporali ad iniziare da Marche e Umbria. Al pomeriggio i fenomeni più intensi si concentreranno sull’Adriatico e in Appennino, ma qualche precipitazione non mancherà anche su Toscana e Lazio. Tempo in miglioramento dalla nottata.

Tempo asciutto al mattino al Sud Italia anche se con molte nubi, mentre al pomeriggio e in serata sono attesi acquazzoni e temporali specie sui settori Peninsulari, con i fenomeni più intensi sul versante Adriatico. Precipitazioni in esaurimento dalla notte.

