Meteo venerdì 6 marzo Sicilia. Isolate piogge al mattino sui settori occidentali, asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni interesseranno le zone centro settentrionali, mentre sulle zone meridionali il tempo si manterrà asciutto. Poco nuvoloso in serata su tutta l’isola, mentre nella notte si attendono piogge su gran parte del territorio.

Tempo in deciso miglioramento al nord Italia con ampie schiarite eccetto sul Friuli Venezia Giulia dove non si esclude la possibilità di piogge o acquazzoni al mattino. Qualche nota d’instabilità in più al pomeriggio e in serata su Veneto ed Emilia Romagna. Neve oltre i 500-800 metri di quota.

Altra giornata caratterizzata dal tempo instabile al centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi e con essi anche delle piogge o temporali, specie sui settori interni. Neve oltre i 1500 metri di quota.

Tempo perturbato specie tra Campania e Calabria con piogge intense e locali temporali, tempo instabile anche sulle altre regioni meridionali con brevi schiarite e brevi piovaschi.

Temperature minime e massime in lieve aumento.

