Meteo venerdì 29 novembre Sicilia. Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube nel corso delle ore diurne: Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi anche nelle ore serali su tutta l’Isola.

Meteo venerdì 29 novembre Sicilia, tempo instabile nel resto dell’Italia

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni settentrionali salvo maggiori schiarite sulla Liguria. Precipitazioni tuttavia assenti per tutta la giornata sia nelle ore diurne che in quelle serali salvo deboli piogge o nevicate tra Friuli, Veneto e Alto Adige. Neve oltre 1200 metri di quota.

Giornata dal tempo instabile sulle regioni centrali tirreniche con piogge al mattino tra Toscana e Umbria. Piogge in estensione al Lazio al pomeriggio. Asciutto sulle Marche e in Abruzzo per tutto l’arco della giornata.

Tempo localmente instabile al Sud Italia con piogge o acquazzoni specie su Campania, Basilicata, Sardegna e Calabria. Tempo stabile altrove per l’intera giornata con ampie schiarite in Sicilia e Puglia.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

