Meteo venerdì 29 maggio Sicilia. Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata su gran parte della regione: ampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori, mentre nel pomeriggio locali piogge potrebbero interessare i rilievi interni. In serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutta l’isola con cieli sereni o poco nuvolosi.

Meteo venerdì 29 maggio Sicilia, temperature minime in aumento

Giornata all’insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un pò su tutte le regioni. Miglioramento in serata.

Maltempo in arrivo al centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata.

Mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove.

Temperature minime in aumento, massime in calo.

Video meteo domani: https://www.youtube.com/watch?v=iz7zA8qxw2s