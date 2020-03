Meteo venerdì 20 marzo Sicilia. Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore diurne su gran parte della regione, locali innocui addensamenti sui settori interni nelle ore pomeridiane. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente sereni su tutti i settori

Meteo venerdì 20 marzo Sicilia, condizioni in peggioramento nel Nord Italia

Tendenza a un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali italiane. Nubi irregolari al mattino ad ovest ma con tempo stabile, sole ad est. Piogge o temporali dal pomeriggio sui rilievi centro-occidentali, variabilità asciutta altrove.

Possibili fenomeni in serata sulle pianure della Lombardia ed Emilia Romagna. Ennesima giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni centrali italiane con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino. Da segnalare soltanto delle possibili brevi precipitazioni sui settori appenninici di confine con l’Emilia Romagna. Nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna con brevi e isolate precipitazioni, bel tempo e sole prevalente altrove per tutto l’arco della giornata.

Temperature in calo al nord Italia, stazionarie altrove.

