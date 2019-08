Meteo venerdì 2 agosto Sicilia. Condizioni di tempo stabile su tutta la regione con ampi spazi di sereno sia nella mattinata sia poi al pomeriggio salvo possibili innocui addensamenti sulle coste. Ampie schiarite anche in serata.

Meteo venerdì 2 agosto Sicilia, sole prevalente al Sud Italia, possibili piogge o acquazzoni nel centro e nelle regioni settentrionali

Maltempo fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Liguria, Romagna e basso Veneto con piogge e locali temporali. Maltempo anche al pomeriggio su tutte le regioni con piogge e temporali anche di forte intensità, fenomeni in attenuazione in Piemonte e Liguria in serata. Tempo stabile al centro Italia ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili piogge o acquazzoni sui settori interni di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, stabilità prevalente altrove. Tempo stabile anche in serata salvo locali temporali sulle Marche e Umbria. Sole prevalente al Sud Italia al mattino salvo qualche innocua nube in transito in Campania, al pomeriggio situazione invariata ma con qualche nube in più in transito sulle regioni peninsulari e isolate piogge in Appennino. In serata si rinnovano le condizioni meteo stabili ovunque.

Temperature in calo al nord sia nelle massime che nelle minime, in calo anche al centro durante le ore centrali, per lo più stabili altrove.

