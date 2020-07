_

Meteo venerdì 17 luglio Sicilia. Ampi spazi di sereno al mattino su tutta la regione; nel pomeriggio locali piogge o acquazzoni interesseranno le zone centrali dell’isola, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto. Condizioni di tempo stabile nelle ore serali con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Al Nord. Mattinata stabile sulle regioni settentrionali eccetto in Emilia Romagna con piogge o temporali. Fenomeni convettivi in estensione al pomeriggio su tutte le regioni settentrionali, attenuazione in serata.

Al Centro. Giornata fortemente instabile al centro Italia con precipitazioni assenti al mattino eccetto piogge locali sulle Marche, piogge o temporali diffusi su tutte le regioni al pomeriggio, in esaurimento in serata eccetto tra Abruzzo e Marche.

Al Sud e sulle Isole. Bel tempo al mattino al sud Italia con ampie schiarite, temporali in sviluppo al pomeriggio sui settori interni peninsulari, locali piogge in serata o nottata su Molise, Puglia e Basilicata.

Temperature in calo nei valori massimi, in aumento i valori minimi.

