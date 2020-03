Meteo venerdì 13 marzo Sicilia. Ampi spazi di sereno al mattino alternati a locali addensamenti specie sui settori occidentali. Per la restante parte della giornata i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi su tutta l’isola, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

Deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia dove ci attendono nubi compatte ai bassi strati, nubi irregolari altrove ma con tempo stabile.

Possibili foschie o nebbie al mattino lungo la pianura Padana. Tempo stabile al centro Italia per tutto l’arco della giornata ma con maggiori addensamenti nuvolosi specie sulla Toscana, Umbria e Lazio, qualche schiarita in più sulle regioni adriatiche. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni meridionali peninsulari e insulari durante l’intera giornata. Da segnalare qualche addensamento maggiore in Sardegna e Campania.

Temperature in ulteriore aumento su tutta Italia.

