Meteo venerdì 1 maggio Sicilia. Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereni su gran parte della regione, alternati a locali addensamenti specie sui settori nord orientali. In serata si confermano le condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Meteo venerdì 1 maggio Sicilia, temperature massime e minime in aumento

Primo Maggio piuttosto variabile al nord Italia con nubi irregolari al mattino ma con piogge scarse o assenti. Acquazzoni in arrivo al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni attesi anche in serata sulle regioni orientali.

Variabilità asciutto al centro Italia con nubi irregolari alternate a brevi schiarite per tutto l’arco della giornata ma con tempo stabile. Da segnalare soltanto la possibilità di brevi piogge in Toscana in serata .

Festa dei Lavoratori all’insegna del bel tempo al sud Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per tutta la giornata. Da segnalare solo la possibilità di deboli piogge al mattino tra la Calabria e la Campania.

Temperature minime e massime attese in aumento.

