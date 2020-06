_

Meteo Sicilia venerdì 19 giugno. Tempo asciutto nella giornata: cieli generalmente poco nuvolosi al mattino lungo i settori orientali, ampi spazi di sereno altrove. Nel pomeriggio e poi anche nel corso delle ore serali la nuvolosità interesserà tutta la regione senza dar luogo a fenomeni.

Al Nord. Bel tempo al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, locali disturbi sul Friuli. Anche al pomeriggio sole prevalente eccetto in Piemonte, Appennino e sul Triveneto con possibili temporali. Stabile in serata su tutte le regioni salvo residue piogge sulle Alpi.



Al centro. Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sul versante tirrenico sereno su quello adriatico. Da segnalare soltanto delle locali piogge al pomeriggio in Umbria.



Al Sud e sulle Isole. Ennesima giornata all’insegna del bel tempo sia sulle regioni insulari che su quelle peninsulari con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi sulla Sicilia e sulla Sardegna,su quest’ultima non si escludono locali piogge. Temperature in aumento nei valori massimi.

