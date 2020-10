In Sicilia: Sabato. Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutti i settori della regione siciliana; in serata i cieli saranno sereni.

Domenica. Tempo asciutto nel corso della giornata con ampie schiarite e locali addensamenti sui settori interni e lungo la costa settentrionale nelle ore diurne. In serata il tempo sarà stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Al Nord. Giornata nel complesso stabile sulle regioni settentrionali, con nebbie anche fitte in Pianura Padana. Qualche nube irregolare in transito nelle ore pomeridiane. In serata nebbie e foschie nuovamente in formazione sui medesimi settori.



Al Centro. Cieli sereni su tutto il centro, con nubi basse sulla Toscana e sull’Umbria. Al pomeriggio ancora tempo stabile ovunque. In serata nubi basse in transito sulle coste Tirreniche, altrove variabilità asciutta.



Al Sud e sulle Isole. Bel tempo sulle regioni del sud Italia, con cieli in prevalenza sereni. Nel corso della giornata non avremo sostanziali variazioni delle condizioni meteo, se non un aumento della nuvolosità nei bassi strati sul litorale Tirrenico di Campania e Calabria.



Temperature in lieve aumento su tutta l’Italia nei valori massimi, le minime risulteranno in lieve calo ovunque.

