Le previsioni meteo della Sicilia per il 5 ottobre indicano nubi sparse su tutto il territorio regionale nell’arco della giornata, ma anche rovesci a partire dal pomeriggio (sino a notte) nelle province di Enna, Catania, Siracusa e Ragusa. Temperature stabili o in risalita in quasi tutte le province.

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino al Nord con piogge su Liguria, Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. Tra pomeriggio fenomeni in attenuazione ovunque salvo residue piogge su Liguria e Friuli. Neve sulle Alpi fin verso i 1500-1600 metri.

AL CENTRO

Mattinata instabile sulle regioni del Centro con piogge e acquazzoni sparsi. Migliora tra pomeriggio e sera su tutti i settori con residue piogge solo su zone interne e alta Toscana. Variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni meridionali ma con locali piogge solo su Sardegna e Campania. Tra pomeriggio e sera locale instabilità con piogge sparse su Puglia, Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo da Nord a Sud.

www.centrometeoitaliano.it

LEGGI ANCHE

OGGI LE AMMINISTRATIVE IN SICILIA

CORONAVIRUS: I DATI IN SICILIA (3 OTTOBRE)

DUE SOSPETTI POSITIVI TRA VIGILI URBANI DI PALERMO