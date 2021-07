Sicilia – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie lungo le coste. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto ma cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti medio-alti in transito.

Nazionale – Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, qualche nube al Nord-Est con piogge isolate sui rilievi. Nelle ore pomeridiane peggiora sui settori alpini e prealpini del Nord-Est con piogge e temporali, asciutto altrove con cieli sereni. In serata stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Nelle ore pomeridiane non avremo variazioni con tempo stabile e cieli soleggiati. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube sui rilievi ma sempre con tempo asciutto, sereno sugli altri settori. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime e massime in diminuzione.

