Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio con locali piogge sulle zone occidentali della regione. In serata fenomeni in arrivo anche sui settori orientali dell’Isola, generalmente più asciutto sulle coste meridionali. Migliora ovunque in nottata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti nuvolosi sulla Pianura Padana con possibili piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi con sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata ancora piogge sparse e in movimento verso la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali in Appennino e con locali sconfinamenti, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in generale aumento. Locali piogge nella notte sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sardegna e sulla Sicilia orientale, isolati acquazzoni in Appennino tra Molise e Campania e sereno o poco nuvoloso altrove. In serata nuvolosità in generale aumento con piogge tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, stabili o in lieve rialzo al Nord; massime stabili o in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e in aumento sul resto d’Italia.

