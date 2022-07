Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo possibili piogge isolate tra Messinese ed Eolie. Al pomeriggio piogge e acquazzoni in arrivo sui settori settentrionali e orientali della regione, ancora soleggiato altrove. In serata residui fenomeni lungo la costa settentrionale, stabile altrove con prevalenza di cieli sereni.

Nazionale

AL NORD

Al mattino stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube in Romagna. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutte le regioni settentrionali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con la quasi completa assenza di nuvolosità.



AL CENTRO

Al mattino addensamenti sulle regioni adriatiche con possibili piogge in Abruzzo, sereno sulle altre regioni. Al pomeriggio ancora possibili piogge in Abruzzo, per lo più soleggiato altrove. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge possibili sui rilievi abruzzesi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e temporali soprattutto tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, fenomeni più sporadici in Campania e sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni con qualche pioggia sulla Sicilia orientale. In serata fenomeni in esaurimento e schiarite in arrivo dalla notte.

Temperature minime e massime in generale calo su tutta l’Italia.

Seguite gli aggiornamenti meteo sul nostro sito www.centrometeoitaliano.it