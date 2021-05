Sicilia. Locali piogge nelle ore diurne sui settori occidentali e sulle zone centrali della regione siciliana, tempo asciutto altrove con nubi sparse. Tempo stabile nelle ore serali su tutta l’Isola con nuvolosità diffusa.

Al Nord. Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con piogge sparse specie su Liguria e Friuli. Tra pomeriggio e sera tempo instabile soprattutto sulle Alpi ma con fenomeni in sconfinamento anche su pianure di Veneto e Friuli.

Al Centro. Giornata all’insegna del tempo stabile al Centro con cieli irregolarmente nuvolosi per nubi in transito sia al mattino che al pomeriggio. Locali piogge non escluse tra Toscana e Umbria. Migliora ovunque in serata.

Al Sud e sulle Isole. Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Sicilia occidentale. Piogge sparse sulla Sicilia anche al pomeriggio mentre altrove avremo variabilità asciutta. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in aumento.

